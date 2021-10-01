На Донбасі бойовики 13 разів порушили «тишу» — вогнепальне поранення отримав військовий ЗСУ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook
У зоні бойових дій на Донбасі 30 вересня бойовики порушили режим припинення вогню та 13 разів обстріляли позиції українських захисників. Вогнепальне поранення отримав військовий ЗСУ. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.
Про це йдеться у зведенні на сторінці Операції обʼєднаних сил.
Так, біля Новотошківського ворожі збройні формування двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
В районі Попасної бойовики здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, а неподалік Кримського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем окупанти відкривали вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.
Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі Павлополя та в бік Талаківки найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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