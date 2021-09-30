Відключення котелень в зоні ООС: АМКУ дозволив «Нафтогазу» взяти під контроль «Донецькоблгаз»

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Антимонопольний комітет дозволив НАК «Нафтогаз України» придбати контроль над «Донецькоблгазом». Йдеться про отримання в управління акцій, які забезпечують перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У своєму рішенні АМКУ керувався розпорядженням Кабміну від 15 вересня про управління активами «Донецькоблгазу» і рішенням Шевченківського райсуду Києва, який наклав арешт на 49,88% акцій компанії після відключення нею «Донецьктеплокомуненерго», що залишило котельні в зоні ООС без газу.

Метою концентрації акцій в руках «Нафтогазу» є запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру та припинення порушень законодавства, а також ліцензійних умов госпдіяльності.

«Як до концентрації, так і після її здійснення, задіяний ринок перебуватиме у стані природної монополії, отже не відбувається структурних змін попиту та/або пропозиції на зазначеному ринку у місцях провадження господарської діяльності ПАТ «Донецькоблгаз», — йдеться у повідомленні АМКУ.