У Конго місцеві жителі вбили вісім жінок, яких вважали відьмами
- Автор:
- Софія Ходєва
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Unsplash
Протягом місяця у трьох регіонах провінції Південне Ківу Демократичної Республіки Конго місцеві жителі лінчували вісьмох жінок, яких звинуватили в чаклунстві.
Про це повідомляє The Guardian.
Неллі Адіджа з «Асоціації жінок у медіа» сказала, що загалом з червня по вересень 2021 року громадська організація зафіксувала 324 випадки, коли у ДР Конго жінок звинувачували у чаклунстві.
Боско Мучуківа, директор і професор соціології Вищого інституту розвитку сільських районів у столиці провінції Букаву, сказав, що сплеск нападів на «відьом» став наслідком «вакууму в управлінні», тому що поліція та система правосуддя не виконують свою роботу.
За словами Мучіківи, атаки спровокували «баджаказі» — так у цій місцині називають проповідників і екстрасенсів. Це переважно жінки, які стверджують, що можуть виявляти відьом.
«Це неправда. У них немає жодних здібностей, але вони грають на довірливості людей і маніпулюють ними, щоб залучити ще послідовників, підвищити свою репутацію та отримати більше впливу у селі», — сказав він.
Юрист і експерт парламентського права Мухіндо Чікванін запропонував рішення — «заборонити молитовні цих шарлатанів».
«У 2014 році депутати провінцій схвалили указ, що забороняє використання правосуддя натовпу в Південному Ківу, — сказав він. — Однак закон так і не впровадили і за ним не провели належної кампанії поінформування громадськості».
«Два роки тому 11 звинувачених ув’язнили на півроку, — сказав Таді Мідерго, адміністративний керівник території Кабаре. — Їх звільнили після обіцянки змінити професію, але деякі з них таємно продовжують працювати, як і раніше».
Прокурори кажуть, що вистежити осіб, які скоїли вбивства, фактично неможливо. «Щоразу, коли йдеться про самосуд, сільські голови кажуть, що це зробила “громадськість” і не називають нікого конкретно», — сказав Мідерго.
Як пише The Guardian, Південне Ківу пролягає у дузі трьох провінцій, які роками перебувають під тиском збройних формувань. Багато з них виникли під час регіональних воєн, що відбувалися чверть століття тому.
- У Демократичній Республіці Конго 2019 року поширилися випадки звинувачень у чаклунстві дітей, які мали фізичні хвороби чи психічні розлади. Власні батьки виганяють їх із провінції, тож дітям доводиться шукати притулку у спеціальних дитбудинках. Дорослі вважають, що сиптоми хвороб, як-от, напади епілепсії, сигналізують появу у дитини магічних сил.