Репер Емінем відкрив ресторан спагеті. Перші замовлення він видавав сам

Новини

imperia.tv / Instagram

Американський репер Емінем відкрив свій ресторан Momʼs Spaghetti у рідному місті Детройт (штат Мічиган). Він сам видав перші 10 замовлень і сфотографувався із відвідувачами.

Про це повідомляє місцеве видання The Detroit News.

Назва ресторану — відсилка до рядку з пісні Lose Yourself про напади нудоти перед реп-баттлом: «Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі. На його светрі вже блювота, мамині спагеті».

Черга за спагеті вишикувалася в кілька кварталів ще до початку відкриття. Коли перший десяток відвідувачів покликали до вікна видачі, порцію «маминих спагеті» їм подав сам репер. Його поява на відкритті виявилося сюрпризом — про це не повідомляли заздалегідь.

Меню закладу: «мамині спагеті» ($9), «мамині спагеті з фрикадельками» ($12) і «спагеті-сендвіч» ($11). Шеф-кухар розповів, що соус переробляли кілька разів, адже він був занадто «ресторанним», а заклад хотів, аби він був на смак як «найкраща вчорашня паста і соус як з банки».

Щодо інтерʼєру закладу, то він нагадує невеликий магазин із полицями з цукерками, чіпсами та запальничками. Над кафе також відкрився трейлер з мерчем Емінема — футболками, склянками, толстовками, вініловими альбомами і касетами, які випустили обмеженим тиражом.