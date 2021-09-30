Телеканал «Дом» отримав попередження за те, що показав карту з «російським» Кримом

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Український телеканал «Дом» отримав попередження від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за показ в ефірі карти, на якій Крим позначений як територія Росії.

Про це повідомили у пресслужбі Нацради 30 вересня.

Як зазначається, карта РФ з окупованим Кримом була продемонстрована 5 липня 2021 року на початку та наприкінці програми «Русский дневник».

«Трансляція мапи, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу «Дом» так, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави», — пояснили в Нацраді.

Регулятор наголосив, що телеканал того ж дня попросив в аудиторії вибачення. Після цього провели службову перевірку, інцидент кваліфікували як службову недбалість співробітників.

Водночас Нацрада зауважила, що програма «Русский дневник» транслювалася на телеканалі «Дом» у повторі, тож працівники могли перевірити об’єктивність інформації, проте компанія допустила повторну трансляцію запису програми із правопорушенням.

У зв’язку з цим компанія визнана порушником закону України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема вона не виконала обов’язок мовників щодо поширення об’єктивної інформації та не дотрималася законодавства України і вимог ліцензії.