Учені створили новий гнучкий та прозорий матеріал, що втричі міцніший за скло
- Автор:
- Софія Ходєва
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Allen Ehrlicher
Дослідники канадського Університету Макгілла створили новий прозорий матеріал, який може гнутися, як пластмаса, і значно міцніший за звичайне скло. За будовою він нагадує мушлю.
Про це повідомляє EurekAlert.
Аллен Ерліхер, доцент кафедри біоінженерії Університету Макгілла, розповів, що такі техніки, як гарт і ламінування зміцнюють скло, але вони дорого коштують, а скло втрачає свої властивості, коли його поверхня пошкоджується. «Наш матеріал не тільки у три рази міцніше за звичайне скло, але й у п’ять разів стійкіший до руйнування», — додав він.
Дослідники черпали натхнення для створення композитного матеріалу у природі — він складається зі скла й акрилу, які за будовою імітують перламутр.
Як пояснив Ерліхер, перламутр поєднує у собі міцність і пружність. Він складається зі шматочків цупкої крейдоподібної речовини та шарів еластичних білків. Саме ця структура забезпечує його виняткову міцність — перламутр майже в три тисячі разів міцніший за кожен з матеріалів, що входить до його складу.
Учені взяли за основу структуру перламутру та відтворили її шарами «пластівців» скла й акрилу. Вони отримали міцний недорогий матеріал, а завдяки налаштуванням показника заломлення акрилу він став оптично прозорим.
- За легендою, гнучке скло — це давно загублений матеріал. Давньоримські історики Гай Пліній Секунд і Петроній писали, що винахідник одного разу приніс римському імператору Тиберію поїлку з цього матеріалу. Коли миску випробували на крихкість, вона не зламалася, залишилася тільки вм’ятина на місці згину. Винахідник поклявся, що він єдиний, хто знає метод виготовлення матеріалу, але Тиберій стратив його, оскільки побоявся, що гнучке скло знецінить золото та срібло.