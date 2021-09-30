США дозволили компанії Бренсона Virgin Galactic поновити космічні польоти

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Virgin Galactic / Twitter

Федеральне управління цивільної авіації США дозволило компанії мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic відновити космічні польоти після розслідування щодо суборбітального польоту ракетоплана Unity.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Після перевірки сторони домовилися розширити захищений повітряний простір під час майбутніх запусків, а також вжити додаткових заходів для забезпечення повідомлень про польоти в режимі реального часу.

Нагадаємо, причиною розслідування стало відхилення лайнера від курсу під час набору висоти. Журнал The New Yorker повідомив, що судно якийсь час летіло за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору.

Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року в космос на її кораблі вирушить засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого запустять продаж квитків.