Засновник фонду «Памʼять Бабиного Яру» Ілля Левітас отримав звання Героя України посмертно
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Всеукраїнська єврейська рада
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно президенту Єврейської ради України та засновнику фонду «Памʼять Бабиного Яру» Іллі Левітасу.
Про це повідомили в Офісі президента.
Як зазначається, Левітас отримав звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.
- Юрій Левітас помер 3 серпня 2014 року у віці 82 роки. Своє життя він присвятив розвитку та збереженню єврейської культури в Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації. У жовтні 1988 року заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію — Товариство єврейської культури України, яке в 1992 увійшло до складу Єврейської ради України.
- За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Іллі Левітаса був створений Фонд «Пам’ять Бабиного Яру», який він очолював до самої смерті.