В ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на Донбасі: Як до оголошення режиму тиші у 2020 році

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Ситуація на Донбасі в царині безпеки нестабільна, кількість порушень «режиму тиші» та жертв серед мирних мешканців у вересні вперше сягнула рівня, який фіксували до липня 2020 року.

Про це заявив спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен.

«У вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню на день. Особливу занепокоєність викликає велика кількість жертв серед цивільного населення в результаті обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли були вжиті заходи щодо припинення вогню», — заявив він.

За словами Кіннунена, за останні два тижні свобода пересування спостерігачів СММ ОБСЄ була порушена 39 разів, з яких 31 — в ОРДО, 6 — в ОРЛО і двічі — в підконтрольних уряду районах.

Окрім цього, в ОБСЄ заявили про обстріли безпілотників місії і глушіння їхніх сигналів.

«Сьогоднішня [29 вересня] зустріч відбулася за день до того, як закінчиться мандат Місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні, що не продовжений Російською Федерацією. З 2014 року ця місія була важливим компонентом зміцнення довіри в рамках узгоджених зусиль ОБСЄ з вирішення конфлікту», — додав він.