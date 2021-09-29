Висота найвищої гори Європи скоротилася на метр

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Matthieu Riegler / Wikipedia

Французькі експерти виявили, що найвища гора Західної Європи — Монблан — втратила майже метр своєї висоти.

Про це повідомляє The Local.

Спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.

«Тепер кліматологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути теорії для пояснення цього явища», — заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.

Зазначається, що офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,90 метра у 2007 році.