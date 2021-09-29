Висота найвищої гори Європи скоротилася на метр
- Автор:
- Олег Панфілович
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Matthieu Riegler / Wikipedia
Французькі експерти виявили, що найвища гора Західної Європи — Монблан — втратила майже метр своєї висоти.
Про це повідомляє The Local.
Спеціалісти-географи зазначили, що після експедиції в середині вересня гора в центрі французьких Альп була заввишки 4 807,81 метра, що нижче від зафіксованої ними у 2017 році висоти 4 808,72 метра.
«Тепер кліматологи та інші вчені повинні переглянути всі зібрані дані та висунути теорії для пояснення цього явища», — заявили французькі експерти на пресконференції у місті Сен-Жерве-ле-Бен біля підніжжя цієї гори.
Зазначається, що офіційна висота Монблану знижується вже понад десять років. Найвищий показник становив 4 810,90 метра у 2007 році.
- У вересні 2019 року через попередження про ймовірність руйнування частини льодовика біля альпійської вершини Монблан італійська влада почала закривати дороги та евакуювати людей, що мешкають поруч.
- Перед цим влада Франції змінила для альпіністів правила підйому на найвищу гору Європи Монблан. Такі заходи вжили, аби мінімізувати скупчення людей на вершині гори та убезпечити їх, оскільки через сильний потік туристів почастішали сутички, а на горі стали зʼявлятися незаконні кемпінги.