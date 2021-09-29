Высота самой высокой горы Европы сократилась на метр

Французские эксперты обнаружили, что самая высокая гора Западной Европы — Монблан — потеряла почти метр своей высоты.
Об этом сообщает The Local.
Специалисты-географы отметили, что после экспедиции в середине сентября гора в центре французских Альп была высотой 4 807,81 метра, что ниже зафиксированной ими в 2017 году высоты в 4 808,72 метра.
«Теперь климатологи и другие ученые должны пересмотреть все собранные данные и предложить свои теории, чтобы объяснить это явление», — заявили французские эксперты на пресс-конференции в городе Сен-Жерве-ле-Бен у подножия этой горы.
Отмечается, что официальная высота Монблана снижается уже более десяти лет. Самый высокий показатель составил 4 810,9 метра в 2007 году.
- В сентябре 2019 года из-за предупреждения о вероятности разрушения части ледника у альпийской вершины Монблан итальянские власти начали закрывать дороги и проводить эвакуацию людей, проживающих рядом.
- Перед этим власти Франции изменили для альпинистов правила подъема на самую высокую гору Европы — Монблан. Такие меры приняты, чтобы минимизировать скопления людей на вершине горы и обезопасить их, поскольку из-за сильного потока туристов участились драки, а на горе начали появляться незаконные кемпинги.