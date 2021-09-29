Анонсовано випуск невиданого альбому Девіда Боуї. Його записали 20 років тому
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- Олег Панфілович
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Wikimedia Commons
У Великій Британії анонсували випуск альбому Девіда Боуї, який був записаний ще у 2000 році.
Про це пише The Guardian.
Платівку під назвою Toy («Іграшка») записали у США. До неї, окрім нових пісень, мали увійти перезаписані версії маловідомих ранніх треків співака. У 2001 році альбом залишився невипущеними через конфлікт зі звукозаписною студією.
На сайті музиканта вже можна попередньо замовити альбом. Офіційний реліз відбудеться 26 листопада, а розширена версія вийде 7 січня. Крім того, радіоверсія треку “Youʼve Got a Habit of Leaving” з Toy доступна на стримінгових сервісах.
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