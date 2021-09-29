В Україні зростає кількість вакцинованих учителів. Найбільше їх на Полтавщині

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В Україні зростає кількість вакцинованих від коронавірусу вчителів — окремі області демонструють збільшення показників. Загалом принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплені 69% вчителів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет у середу, 29 вересня.

Станом на 29 вересня в Україні повністю вакциновані від коронавірусу 280 тисяч учителів (43%), не вакциновані 203 тисячі (31%), решта отримали одну дозу.

Найбільша кількість повністю вакцинованого персоналу у школах таких регіонів:

Полтавська область — 58,5%;

Черкаська область — 56%;

місто Київ — 55,4%;

Київська область — 52,8%;

Житомирська область — 52,5%;

Вінницька область — 52,4%.

Найменший показник вакцинації:

Рівненська область — 46,6%;

Львівська область — 44,3%;

Одеська область— 43,9%;

Івано-Франківська область — 41%.

Нагадаємо, якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання. Міністр Шкарлет запевняв, що зарплата викладачів не має бути меншою у випадку дистанційних занять.