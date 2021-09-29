МВС і Мінцифри створили для поліцейських програму для перевірки QR-кодів на сертифікатах про вакцинацію

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МВС

У Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві цифрової трансформації розробили програму для перевірки сертифікатів про вакцинацію.

Про це пише пресслужба МВС.

«Нацполіція спільно з Мінцифри розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевіряти сертифікат з «Дії» або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень», — пояснив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, за кілька днів цей процес повністю налагодять. Право перевіряти сертифікати матимуть поліцейські та працівники Держпродспоживслужби.