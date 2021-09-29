У Перу в горах знайшли новий вид ящірок

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SERNANP

У Південній Америці у гірській системі Анди міжнародна група вчених виявила новий вид ящірок. Про це повідомила Національна служба Перу з території, які охороняються державою.

Вид отримав назву Liolaemus warjantay. Його виявили у зоні, що охороняється, на висоті 4 500 м на півдні Перу. Це був невідомий досі вид, що належить до роду Liolaemus, який поширенй на більшій частині території Південної Америки, а також здатен адаптуватися до надзвичайного розмаїття середовищ існування.

Для самців Liolaemus warjantay характерна темно-сіра голова, у самок — блідо-жовті повіки, а також у цього виду є плями у вигляді тонких поперечних ліній. Крім того, він відрізняється від інших видів свого роду наявністю потрійних лусочок на підошвах ніг і відсутністю пір біля основи хвоста.

Відкриття зробили вчені з Аргентини, Болівії, Чилі і Перу.