В Англії знайшли два нові види динозаврів. Вони розміром зі шкільний автобус

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В Англії на острові Уайт виявили два нові види динозаврів — кожен розміром зі шкільний автобус. Тварин називають «убивцями», адже у них були «крокодилоподібні черепи», що дозволяли полювати на суші та у воді. Крім цього, у динозаврів були гострі як бритва зуби та кігті, а також хлистоподібний хвіст.

Про це повідомили в науковому журналі Scientific Reports 29 вересня, цитує The Independent.

Науковці із Саутгемптонського університету виявили, що скамʼянілості належать двом раніше невідомим видам динозаврів-тероподів із сімейства спинозаврових. Скамʼянілості (частини двох черепів) колекціонери знайшли кілька років тому на пляжі поблизу Брайстоуну. Після цього до розкопок підключилися співробітники місцевого Музею динозаврів, які витягли понад 50 кісток тварин. Породи, в яких знайшли кістки, належать до раннього крейдового періоду, їхній вік — приблизно 125 мільйонів років.

Обидві тварини досягали 9 метрів у довжину, понад 3 метри у висоту та важили близько пʼяти тонн. Вони тісно повʼязані з гігантським спинозаврами — найбільшим наземним мʼясоїдом, який коли-небудь жив.

Одного динозавра назвали Ceratosuchops inferodios, що перекладається як «пекельна чапля з обличчям крокодила». У нього на обличчі була низка рогів і шишок, він пересувався як сучасна чапля. Другого назвали Riparovenator milnerae, що означає «мисливець на березі річки Мілнера» — на честь британського палеонтолога Анджели Мілнер.

Аналіз також показав, що спинозаврові еволюціонували в Європі, а потім поширилися в Азії, Африці та Південній Америці. Найскандальнішим був спинозавр, або «рептилія з шипами», завдовжки 15 метрів із «вітрилом» на спині (це були високі хребетні шипи).

Колекціонер скамʼянілостей Браян Фостер з Йоркширу сказав: «Це найрідкісніша і найзахоплююча знахідка, яку я зробив за понад 30 років». Зазначимо, що острів Уайт охрестили «островом динозаврів», адже там знайшли більше кісток динозаврів, ніж де-небудь ще в Європі. Знахідка закріплює за ним статус одного з найкращих місць для пошуку останків динозаврів. Скамʼянілості виставлять у Музеї острова динозаврів.