Польща хоче відновити залізничне сполучення з Україною з 1 жовтня

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Konrad Lembcke / Flickr

Із 1 жовтня Польща хоче зняти заборону на залізничне сполучення з Україною, яку ввели у зв’язку з обмеженнями під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє iPoland з посиланням на проєкт розпорядження польського уряду від 28 вересня.

Рух поїздів між Україною та Польщею припинили 15 березня 2020 року через запроваджені заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Відновлення залізничного сполучення планували на початок червня 2021 року, але кілька разів переносили на пізніші дати.

З України до Польщі курсували пʼять складів: два швидкісні потяги Київ — Перемишль, Одеса — Перемишль, Київ — Варшава, Львів — Вроцлав і безпересадочні вагони Київ — Вроцлав.

У проєкті постанови заборона залізничного сполучення діє лише між Польщею та Республікою Білорусь. Документ ще повинен ухвалити польский уряд.

Керівник з комунікацій компанії «Укрзалізниця» Олександр Шевченко повідомив РБК-Україна, що консультації з Польщею щодо відновлення сполучення ще тривають.

«Нічого нового поки що, 30 вересня чергова нарада з польською стороною», — сказав він.