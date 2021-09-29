СБУ повідомила про підозру в держзраді вбивці українського спецпризначенця Мамчура
- Автор:
- Катерина Кадакова
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СБУ
Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді спільнику агента ФСБ РФ, засудженому до 12 років вʼязниці. Вони удвох також вбили майора внутрішньої служби Івана Мамчура у 2016 році.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідства, обидва українці були завербовані російськими спецслужбами. У квітні 2016 року вони прибули з Росії на територію України і почали збирати інформацію про військових ЗСУ та працівників оборонних підприємств, яку передавали своїм «кураторам».
Згодом учасники групи отримали завдання та вбили українського офіцера військового підрозділу спецпризначення. Підозрюваний, прізвище якого не називається, переправив з РФ зброю для вчинення злочину.
Наразі триває досудове розслідування.
- Колишнього військового, який вже на той час працював у СІЗО в Рівному, Івана Мамчура застрелили у вересні 2016 року у під’їзді власного будинку. За даними слідства, убивця вистрілив у Мамчура 8 разів і ще кілька разів вдарив пістолетом по голові.
- Підозру у вбивстві Мамчура оголосили Олегу Смородінову та його спільнику. У ФСБ обіцяли Смородінову за це роботу в поліції у тимчасово анексованому Криму. За даними контррозвідки, раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов був завербований ФСБ у січні — лютому 2016 року співробітником російської спецслужби Максимом Живилом. Смородінов за завданням виявляв місця проживання українських ветеранів та чинних військових. Також він встановлював місця проживання учасників російсько-грузинської війни 2008 року. Зібрані розвіддані Смородінов передавав у вигляді звітів куратору ФСБ.
- Самого Смородінова затримали 17 листопада 2016 року при перетині російсько-українського кордону. 3 квітня 2020 року Рівненський міський суд засудив його до 12 років вʼязниці.