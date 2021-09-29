СБУ повідомила про підозру в держзраді вбивці українського спецпризначенця Мамчура

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СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді спільнику агента ФСБ РФ, засудженому до 12 років вʼязниці. Вони удвох також вбили майора внутрішньої служби Івана Мамчура у 2016 році.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, обидва українці були завербовані російськими спецслужбами. У квітні 2016 року вони прибули з Росії на територію України і почали збирати інформацію про військових ЗСУ та працівників оборонних підприємств, яку передавали своїм «кураторам».

Згодом учасники групи отримали завдання та вбили українського офіцера військового підрозділу спецпризначення. Підозрюваний, прізвище якого не називається, переправив з РФ зброю для вчинення злочину.

Наразі триває досудове розслідування.