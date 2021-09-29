ВООЗ звинуватила своїх співробітників у сексуальному насильстві під час боротьби з гарячкою Ебола у Конго. Постраждали щонайменше 75 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Vincent Tremeau / World Bank
Всесвітня організація охорони здоров’я звинуватила своїх працівників у сексуальному насильстві під час боротьби з гарячкою Ебола у Конго.
Про це йдеться у звіті спеціальної комісії ВООЗ.
Згідно з даними, жертвами насильства з боку працівників ВООЗ стали щонайменше 75 людей, з них 63 жінки та 12 чоловіків. Там наголошують, що постраждалих може бути і більше.
Їх споювали алкоголем та таємно забирали у лікарні, де змушували надавати інтимні послуги. За це місцевим обіцяли роботу, або ж навпаки — погрожували звільненням. Щонайменше 29 жінок завагітніли після насильства, більшість із них потім були змушені зробити аборт.
За даними розслідування, до насильства були причетні 83 чоловіки, з яких 21 співпрацював з ВООЗ. Але кількість як жертв, так і підозрюваних може бути більша.
Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус офіційно вибачився за випадки сексуального насильства у Конго і наголосив, що всім винним буде заборонено працювати в організації. Наразі звільнили вже чотирьох працівників. Ще двох відправили у відпустку до завершення розслідування.
- Вірус Ебола передається людям від диких тварин. Першими симптомами хвороби є раптова лихоманка, біль у горлі, мʼязовий та головний біль. Після цього починаються блювання, діарея, висипка, порушення функцій нирок і печінки, а в деяких випадках — внутрішні та зовнішні кровотечі.
- Останній і одинадцятий за рахунком спалах вірусу Ебола завершився у ДР Конго 18 листопада 2020 року. Почавшись 1 червня 2020 року, він забрав життя 55 осіб. Загальна кількість захворілих склала 130.