ВООЗ звинуватила своїх співробітників у сексуальному насильстві під час боротьби з гарячкою Ебола у Конго. Постраждали щонайменше 75 людей

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Vincent Tremeau / World Bank

Всесвітня організація охорони здоров’я звинуватила своїх працівників у сексуальному насильстві під час боротьби з гарячкою Ебола у Конго.

Про це йдеться у звіті спеціальної комісії ВООЗ.

Згідно з даними, жертвами насильства з боку працівників ВООЗ стали щонайменше 75 людей, з них 63 жінки та 12 чоловіків. Там наголошують, що постраждалих може бути і більше.

Їх споювали алкоголем та таємно забирали у лікарні, де змушували надавати інтимні послуги. За це місцевим обіцяли роботу, або ж навпаки — погрожували звільненням. Щонайменше 29 жінок завагітніли після насильства, більшість із них потім були змушені зробити аборт.

За даними розслідування, до насильства були причетні 83 чоловіки, з яких 21 співпрацював з ВООЗ. Але кількість як жертв, так і підозрюваних може бути більша.

Очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус офіційно вибачився за випадки сексуального насильства у Конго і наголосив, що всім винним буде заборонено працювати в організації. Наразі звільнили вже чотирьох працівників. Ще двох відправили у відпустку до завершення розслідування.