«Київ цифровий» повідомлятиме про якість повітря у столиці
- Автор:
- Софія Ходєва
- Дата:
-
veeterzy / Unsplash
У застосунку «Київ цифровий» з 2022 року з’явиться можливість переглядати стан якості повітря у столиці та залишати скаргу про незадовільний екологічний стан.
Про це повідомив керівник цифровізації Києва (CDTO) Петро Оленич у Facebook.
Місто розширює мережу моніторингу якості повітря за допомогою IoT-технологій, щоб швидко реагувати на проблеми у місті.
«У випадку моніторингу стану якості повітря — використовувати дані для виявлення потенційних джерел забруднення, розробки природоохоронних заходів, містобудівного планування та планування транспортних потоків», — написав Оленич.
Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко зазначив, що до кінця року у різних частинах міста встановлять 40 індикативних пунктів моніторингу, щоб перевіряти стан якості повітря та дізнаватись про нові осередки забруднення.
Половинко розповів, що користувачі «Київ цифровий» з 2022 року зможуть:
- дізнаватись про стан повітря у конкретній локації столиці;
- отримувати попередження у разі різкого підвищення рівня забруднення;
- залишати заявку або скаргу про незадовільний екологічний стан.
За його словами, система працюватиме на базі LoRaWAN — бездротової технології зв’язку дальнього радіусу дії, завдяки якій можна використовувати датчики для збору і обробки даних із максимальною енергоефективністю.
- За даними ВООЗ, смертність від забруднення повітря в Україні — одна з найвищих у світі та сягає 120 випадків на 100 тисяч населення на рік. Дослідники Centre for Research on Energy and Clean Air констатували, що в лютому 2020 року Україна посіла 4 місце в світі за рівнем економічних збитків від забруднення атмосферного повітря — вона втратила 5,8% ВВП через захворюваність і смертність, спричинені токсичним забрудненням повітря.