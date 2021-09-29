У Данії вакцинованих препаратом Johnson & Johnson, щеплюватимуть другою дозою Pfizer або Moderna

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Johnson & Johnson

У Данії людям старше 65 років, які отримали однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson & Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення іншим препаратом.

Про це повідомляє The Local.

Для додаткових щеплень медики використовуватимуть вакцини Pfizer або Moderna.

Схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшість мешканців будинків для літніх людей та датчан з ослабленою імунною системою вже отримали бустерну дозу.

«Точний час, коли ми почнемо ревакцинацію, залежить від додаткових даних, зокрема, щодо зниження імунітету і побічних ефектів», — йдеться в заяві Управління охорони здоровʼя Данії.

Від початку пандемії в Данії виявлено 357 тисяч випадків COVID-19, з них 2,6 тисячі летальних випадків.

Нагадаємо, з 10 вересня Данія більше не вважає COVID-19 хворобою, що становить серйозну загрозу для суспільства, тож скасувала всі карантинні обмеження.