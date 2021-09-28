У Лондоні відкрився офіційний магазин рок-гурту Queen
- Автор:
- Олег Панфілович
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Koh Hasebe / Shinko Music / Getty Images
У Лондоні відкрився офіційний магазин легендарної рок-групи Queen.
Про це пише Reuters.
Магазин створили на честь прийдешнього 50-річчя групи, його відкрили в центральній частині британської столиці. Заклад отримав назву Queen The Greatest. До січня його декоруватимуть на честь кожного з учасників колективу.
Асортимент магазину містить товари і бренди компанії Bravado Universal Music Group: толстовки, шкарпетки, кухлі та пазли, присвячені Queen, а також гітари, підписані гітаристом групи Браяном Меєм.
Повідомляється, що магазин розділений на зони, присвячені різним періодам існування колективу починаючи з 1970-х років. У розділі, присвяченому 1980-х рокам, виставлені записи живих виступів і гастролей групи, у відділі 1990-х — альбоми колективу.
Відвідувачі також зможуть придбати спеціальні футболки з солістом групи Фредді Меркʼюрі. Доходи від продажів передадуть The Mercury Phoenix Trust — благодійній організації з боротьби проти СНІДу, заснованій учасниками групи в памʼять про співака.
- Гітарист рок-групи Queen Браян Мей спільно з главою парфумерного бренду Xerjoff Серджіо Момо випустив парфуми з ароматом сандалового дерева і борсука. Аромат отримав назву Save Me, на честь хіта групи 1980 року.
- Перед цим британська Mackenzie & Son підписала контракт на мільйон фунтів стерлінгів з американською компанією Bravado на виготовлення і продаж бюстів лідера групи Queen Фредді Меркʼюрі.