У Лондоні відкрився офіційний магазин рок-гурту Queen

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Koh Hasebe / Shinko Music / Getty Images

У Лондоні відкрився офіційний магазин легендарної рок-групи Queen.

Про це пише Reuters.

Магазин створили на честь прийдешнього 50-річчя групи, його відкрили в центральній частині британської столиці. Заклад отримав назву Queen The Greatest. До січня його декоруватимуть на честь кожного з учасників колективу.

Асортимент магазину містить товари і бренди компанії Bravado Universal Music Group: толстовки, шкарпетки, кухлі та пазли, присвячені Queen, а також гітари, підписані гітаристом групи Браяном Меєм.

Повідомляється, що магазин розділений на зони, присвячені різним періодам існування колективу починаючи з 1970-х років. У розділі, присвяченому 1980-х рокам, виставлені записи живих виступів і гастролей групи, у відділі 1990-х — альбоми колективу.

Відвідувачі також зможуть придбати спеціальні футболки з солістом групи Фредді Меркʼюрі. Доходи від продажів передадуть The Mercury Phoenix Trust — благодійній організації з боротьби проти СНІДу, заснованій учасниками групи в памʼять про співака.