Колишня речниця Трампа написала книгу: той попереджав Путіна, що буде різким лише на камеру

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Chip Somodevilla / Getty Images

Колишня прессекретар Білого дому Стефані Грішем написала книгу «Я відповім на ваші запитання: Що я бачила в Білому домі Трампа».

Книга вийде друком наступного тижня, однак газета The Washington Post отримала уривок і опублікувала його у вівторок, 28 вересня. Він стосується саміту G20 у японському місті Осака, який відбувся у 2019 році.

У книзі Грішем розповіла, що 45-й президент США Дональд Трамп сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що йому потрібно бути різким перед камерами.

«Добре, я збираюся поводитися з вами трохи жорсткіше, але на кілька хвилин», — цитує слова Трампа Грішем. Вона чула, як той говорив своєму російському колезі:«Але це для камер, і коли вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте».

Крім цього, за словами Грішем, на цьому ж саміті Трамп пожартував з Путіним, що вони обидва повинні «позбутися» журналістів, які публікували «фейкові новини», заявивши: «У вас немає цієї проблеми в Росії». Путін сказав: «Так, так, у нас те ж саме». Пізніше Трамп посміхнувся, вказав на Путіна і сказав: «Не втручайтеся у вибори».

Також Грішем пише, що Путін міг навмисно взяти красиву жінку перекладачем на зустріч із Трампом, щоб відволікти його: «Коли почалася зустріч, [радник] Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, яка була привабливою брюнеткою з довгим волоссям, симпатичним обличчям і приголомшливою фігурою. [...] Потім вона сказала мені, що підозрює, що Путін вибрав таку жінку спеціально, аби відвернути увагу нашого президента».

На відео перекладачка сидить позаду міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова:

Грішем каже, що Дональд Трамп «був занадто поглинений своїм власним его і переконаннями про свою непереможність». Чинна речниця Трампа Ліз Харрінгтон назвала книгу «черговою жалюгідною спробою нажитися на силі президента та продати брехню про сімʼю Трампа».

Дональд Трамп, а поруч Стефані Грішем. Chip Somodevilla / Getty Images

Грішем була на посаді прессекретаря під час президентської кампанії Трампа з 2015 року. Потім вона перейшла на роботу в його адміністрацію і не провела жодного брифінгу.