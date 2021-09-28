ЗМІ: У Харкові НАБУ і САП прийшли з обшуками до оточення «слуги» Куницького
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Александр Куницкий / Facebook
У Харкові співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в рамках справи про хабар, ухилення від сплати податків, відмивання грошей і незаконне збагачення.
За даними джерел «Української правди» та Інтерфакс-Україна, справа повʼязана із депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким.
У НАБУ не повідомляє деталі обшуків, посилаючись на таємницю слідства. Зазначено лише те, що обшуки санкціоновані слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.
За даними журналістів, обшуки проходять в офісі компанії «Автоентерпрайз», а також в будинку її гендиректора Дмитра Ніконова і депутаки Харківської міськради від СН Аліни Мустафаєвої — вони є помічниками Куницького на громадських засадах.
У коментарях журналістам, Ніконов заявив, що у нього вилучили два телефони і ноутбук. Причини обшуків він «не знає».
- У грудні 2020 року НАБУ почало кримінальне провадження проти Куницького після виходу розслідування журналістів програми «Схеми». У ньому йшлося про те, що депутат використовує свій мандат в інтересах приватного бізнесу, просуваючи інтереси харківської групи компаній «Автоентерпрайз», яка займається імпортом електрокарів і установкою зарядних станцій.