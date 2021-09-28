Суд вирішив зняти всі обмеження з Джона Гінклі, який 40 років тому скоїв замах на Рейгана

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Суд штату Вашингтон оголосив, що незабаром зніме обмеження з 66-річного Джона Гінклі — молодшого, який скоїв замах на 40-го президента США Рональда Рейгана у 1981 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Федеральний суддя округу Колумбія Пол Фрідман повідомив, що формально ухвалить рішення з приводу Гінклі цього тижня. Під час засідання 27 вересня суддя зауважив, що Гінклі не виявляв жодних симптомів активного психічного розладу, не поводився агресивно та не цікавився зброєю з 1983 року. Фрідман вважає, що якби Гінклі не намагався вбити президента, його б звільнили вже давно.

Після замаху на Рейгана Гінклі оголосили звинувачення за 13-ма пунктами, але його визнали неосудним і відправили на примусове лікування до госпіталю Святої Єлизавети у Вашингтоні, де він провів 34 роки. На початку 2000-х йому дозволили зустрічатися з батьками, а у 2016 році — виписали з лікарні і дозволили жити з матір’ю у штаті Вірджинія.

Після звільнення з лікарні Джону Гінклі заборонили володіти зброєю, вживати алкоголь, спілкуватися з пресою та контактувати з сім’єю Рейгана та актрисою Джоді Фостер. Він має повідомляти владі, якщо хоче поїхати на відстань більш як 120 кілометрів від дому. Його облікові записи в інтернеті знаходяться під контролем влади.

Як зазначає Associated Press, влада США спочатку виступала проти звільнення Джона Гінклі, але після незалежної оцінки його стану змінила свою думку. Тепер уряд вважає, що з Гінклі можна повністю зняти всі обмеження, якщо протягом 9 місяців у нього не виявлять ознак психічного розладу.

Президентський фонд імені Рональда Рейгана, у свою чергу, виступив проти звільнення Гінклі і вказав, що чоловік досі становить загрозу для оточення.

У останні роки Гінклі продає у антикварному магазині речі, які він знаходить на розпродажах нерухомості та блошиних ринках. Він також публікує музичні відеоролики на YouTube.