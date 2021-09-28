Американський ведучий Джо Роган порівняв паспорти вакцинації із Голокостом

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Ведучий подкасту The Joe Rogan Experience, американський коментатор та популярний стендап-комік Джо Роган, який перехворів на коронавірус, порівняв із Голокостом вимоги до вакцинації і ковід-паспорти.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

Автор відео — продакшн Семюел Рівера, у ньому відеоряд супроводжується нещодавнім монологом з подкасту The Joe Rogan Experience.

«Як тільки ви дасте політикам владу, будь-яку силу, якої раніше не було, вони знайдуть спосіб змусити вас носити з собою щось, що дозволяє вам відкривати власний бізнес, займатись ним або тримати бізнес на плаву, вони не відмовляться від цієї сили, так історично склалось. Вони знаходять нові причини використовувати її. Ми повинні захищати ці свободи за будь-яку ціну, згодні ви з вибором людей чи ні, тому що це фундамент, на якому була заснована наша країна: свобода», — говорить Роган.

Монолог телеведучого супроводжується відеорядом, на якому зображений, зокрема, Ісус Христос, який несе хрест, нацистська Німеччина, переслідування єврея, зірка Давида, зображення Гітлера та чорношкірих американських громадян, на яких напала поліція. Роган заявляє: «Все, що перешкоджає свободі, є антиамериканським».

Це не перший випад Рогана такого роду у бік вакцинації. Так, наприклад, у квітні в одному зі своїх подкастів ведучий заявив, що молодим здоровим людям вакцина від коронавірусу не потрібна. Це викликало негативну реакцію. Пізніше Роган визнав, що міг помилятися і пояснив: «Я не антивакцинатор». На початку вересня він повідомив, що захворів на коронавірус.