Боксер Усик хоче поїхати з чемпіонськими поясами в окупований Крим
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- Костя Андрейковець
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Іващенко Ольга / УНІАН
Український боксер Олександр Усик, який після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа став чемпіоном світу в суперважкій вазі, заявив, що має намір поїхати до окупованого Росією Криму з чемпіонськими поясами.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки від «Радіо Свобода» на пресконференції в Києві.
«Пояси потрібно дочекатися, щоб їхати додому. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Я хочу зайти у свій зал, рідненький, показати тренеру пояси, подякувати за те, що він колись давно взяв мене у свою секцію і довів до високого рівня», — сказав Усик.
На запитання, коли він планує їхати у Крим, Усик відповів, що не знає.
Пізніше «РИА Новости» повідомили, що за словами першого тренера Усика, ймовірно йдеться про Сергія Лапіна, боксер приїде в Крим не раніше середини жовтня.
- 26 вересня Усик переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Усик переміг одноосібним рішенням судів із рахунком 117-112, 116-112, 115-113.