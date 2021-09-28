Боксер Усик хоче поїхати з чемпіонськими поясами в окупований Крим

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Іващенко Ольга / УНІАН

Український боксер Олександр Усик, який після переможного бою з британцем Ентоні Джошуа став чемпіоном світу в суперважкій вазі, заявив, що має намір поїхати до окупованого Росією Криму з чемпіонськими поясами.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістки від «Радіо Свобода» на пресконференції в Києві.

«Пояси потрібно дочекатися, щоб їхати додому. Звичайно, я хочу побачити тренера, кумів, сестру. Я хочу зайти у свій зал, рідненький, показати тренеру пояси, подякувати за те, що він колись давно взяв мене у свою секцію і довів до високого рівня», — сказав Усик.

На запитання, коли він планує їхати у Крим, Усик відповів, що не знає.

Пізніше «РИА Новости» повідомили, що за словами першого тренера Усика, ймовірно йдеться про Сергія Лапіна, боксер приїде в Крим не раніше середини жовтня.