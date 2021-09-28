Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових

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Sasha Maksymenko / Flickr

У вівторок, 28 вересня, на Донбасі отримали поранення двоє українських військових.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил (ООС).

«Унаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їхнього здоров’я — задовільний», — розповіли військові.

За даними штабу ООС, бойовики від початку доби тричі порушили режим припинення вогню:

уночі та вдосвіта в напрямку Кримського — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

уранці поблизу Павлополя — з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

На провокації українські військові відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли.