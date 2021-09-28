Учені розшифрували ДНК лютововків

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Wikipedia / Case Western Reserve University

Міжнародній групі вчених зі США та Великої Британії вдалося секвенувати ДНК лютововків, які вимерли понад 10 тисяч років тому.

Про це повідомляє Wired з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Лютововки, або ж «жахливі собаки» (Canis dirus), як вид відділилися від інших шість мільйонів років тому. Вони мешкали в Канаді, Північній та Південній Америці. Лютововки вимерли 10—16 тисяч років тому — разом з мамонтами та мастодонтами, ймовірно, через непристосованість до змін довкілля.

Canis dirus стали прототипом лютововків у книзі Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я» та у серіалі «Гра престолів».

Учені зʼясували, що Canis dirus — лише віддалені родичі сучасних сірих вовків і схожі між собою, як людина та шимпанзе. За словами професора британського університету Дарема Анджели Пері, лютововк був останнім представником у генеалогії виду, що відрізнявся від усіх псячих настільки, що представники одного сімейства навіть не могли паруватися між собою.

Дослідники припускають, що унікальність лютововків могла призвести до їх вимирання. На відміну від інших представників псячих лютововки вимирали разом із видами, якими вони харчувалися. Водночас сірі вовки та койоти пережили верхній плейстоцен або завдяки мінливості їхнього раціону, або через кращу пристосованість до довкілля та «гібридизацію з іншими псячими».

Пері додала, що «лютововки завжди були канонічним символом останнього льодовикового періоду в Америці та поп-культурним феноменом завдяки «Грі престолів».