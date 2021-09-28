СБУ затримала топчиновника Київського бронетанкового заводу, який після оборудки на 12 мільйонів втік на окупований Донбас
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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СБУ
Служба безпеки України затримала колишнього високопосадовця державного підприємства «Київський бронетанковий завод». Він був на посаді протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитків на 12 мільйонів гривень. Від покарання чоловік переховувався на окупованій частині Луганської області.
Про це СБУ повідомила у вівторок, 28 вересня.
Колишній посадовець організував оборудку із привласнення коштів, які виділяли на модернізацію військової техніки. Для цього він зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, зокрема у столиці та області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки цих компаній кошти, призначені для оборонної сфери. Розрахунки були або за завищеними тарифами, або взагалі за невиконані роботи. Таким чином виводили бюджетні кошти та переводили їх у готівку, а далі учасники схеми їх привласнювали.
За пів року такої діяльності держава зазнала збитків на 12 мільйонів гривень. Аби уникнути відповідальності, наприкінці 2014 року експосадовець перебрався на окуповану територію Луганської області. СБУ його затримала під час перетину лінії розмежування на КПВВ «Станиця Луганська».
Наразі колишньому посадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Чоловік наразі перебуває у Дарницькому районному суді Києва, йому мають обрати запобіжний захід. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.
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