Ціна на газ у Європі перевищила тисячу доларів і встановила історичний максимум

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Ціни на газ у Європі продовжують зростати і вже перевищили тисячу доларів за тисячу кубометрів. Вони оновили історичний максимум.

Про це пише Інтерфакс.

Ціни у Європі зросли слідом за цінами в Азії. Через нестачу газу в Європі там вимушені конкурувати з преміальним ринком Азії.

Ціна найближчого ф’ючерса за газ уранці у вівторок досягла 1 030 доларів за тисячу кубометрів газу. Попередній рекорд був встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт «Звір зі Сходу». Тоді ціни на газ були на рівні 969 доларів за тисячу кубометрів.