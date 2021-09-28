Ціна на газ у Європі перевищила тисячу доларів і встановила історичний максимум
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ціни на газ у Європі продовжують зростати і вже перевищили тисячу доларів за тисячу кубометрів. Вони оновили історичний максимум.
Про це пише Інтерфакс.
Ціни у Європі зросли слідом за цінами в Азії. Через нестачу газу в Європі там вимушені конкурувати з преміальним ринком Азії.
Ціна найближчого ф’ючерса за газ уранці у вівторок досягла 1 030 доларів за тисячу кубометрів газу. Попередній рекорд був встановлений у березні 2018 року, коли Європу накрив холодний фронт «Звір зі Сходу». Тоді ціни на газ були на рівні 969 доларів за тисячу кубометрів.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає у низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Станом на початок вересня Україна закачала у свої підземні сховища на третину менше газу, ніж торік.