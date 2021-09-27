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У чотирьох областях України запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Названо адреси

Автор:
Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images

Із вівторка, 28 вересня, на дорогах чотирьох областей України запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав адреси, на яких запрацюють камери.

Львівська область:

Запорізька область:

Закарпатська область:

Одеська область: