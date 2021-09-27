У чотирьох областях України запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Названо адреси
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- Костя Андрейковець
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Із вівторка, 28 вересня, на дорогах чотирьох областей України запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав адреси, на яких запрацюють камери.
Львівська область:
- на 10 км + 100 автодороги М-010 в напрямку селища Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/год);
- на 447 км + 803 автодороги М-06 в напрямку міста Броди (обмеження 50 км/год);
- на 137 км + 971 автодороги М-09 в напрямку Львова (обмеження 50 км/год);
- на 4 км + 898 автодороги Н-17 в напрямку Луцька (обмеження 50 км/год);
- на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в напрямку міста Скнилів (обмеження 50 км/год);
- на 552 км + 486 автодороги М-06 в напрямку села Зубра (обмеження 90 км/год);
- на 528 км + 459 автодороги М-06 в напрямку Львова (обмеження 50 км/год);
- на 523 км + 260 автодороги М-06 в напрямку Чопа (обмеження 50 км/год);
- на 439 км + 352 автодороги М-06 напрямок — вул. Перемоги, Львів (обмеження 50 км/год);
- на 541 км + 451 автодороги М-06 в напрямку села Соснівка (обмеження 50 км/год);
- на 541 км + 296 автодороги М-06 в напрямку міста Камʼянопіль (обмеження 50 км/год);
- на 510 км + 120 автодороги М-06 в напрямку селища Запитів (обмеження 50 км/год);
- на 3 км + 064 автодороги Н-17 в напрямку Луцька (обмеження 50 км/год).
Запорізька область:
- на 2 км + 090 автодороги Н-15 в напрямку Запоріжжя (обмеження 50 км/год);
- на 526 км + 590 автодороги Н-08 в напрямку Запоріжжя (обмеження 50 км/год);
- на 310 км + 530 автодороги М-18 в напрямку Запоріжжя (обмеження 50 км/год);
- на 310 км + 722 автодороги М-18 в напрямку Мелітополя (обмеження 90 км/год).
Закарпатська область:
- на 772 км + 750 автодороги М-06 в напрямку Ужгорода (обмеження 50 км/год);
- на 780 км + 785 автодороги М-06 в напрямку Мукачевого (обмеження 50 км/год).
Одеська область:
- на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 в напрямку Києва (обмеження 90 км/год).
- З 1 червня 2020 року в Україні запустили систему автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. У Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками тоді встановили 50 відеокамер. За перший день роботи камери зафіксували в Києві майже 36 тисяч порушень.
- З 28 вересня в Україні буде працювати 158 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.