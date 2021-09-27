Університет у Канаді ввів до навчальної програми предмет про виконавців The Weeknd і Дрейка

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У канадському університеті Райерсона розробили предмет, присвячений творчості музичних виконавців Дрейка та The Weeknd, які народилися в Торонто.

Про це повідомляє CNN з посиланням на пресреліз університету.

Предмет має назву «Деконструкція Дрейка та The Weeknd» і стане доступним для студентів у зимовому семестрі, який почнеться 22 січня 2022.

«Настав час визнати та канонізувати наші канадські реп- і R&B-ікони. Для студентів та істориків украй важливо дослідити музичну сцену Торонто, яка «народила» Дрейка та The Weeknd і створила їм умови для мегапопулярності», — пояснив професор Далтон Хіггінс, який розробив навчальну програму та викладатиме предмет.

Вивчати творчість Дрейка та The Weeknd студенти зможуть як один з предметів «першої міждисциплінарної програми професійного музичного бакалаврату».

Як зазначає CNN, Хіггінс читав лекції про музику темношкірих у кількох університетах і написав шість книг на цю тему. За його словами, одна з цілей — ретельний аналіз лірики обох виконавців.

«Люди забувають, що Дрейк — справді чудовий письменник. У своїх римах він використовує різні літературні прийоми, як-от метафори, ямбічний пентаметр, порівняння, тому ми розберемо його лірику та дізнаємося, яким чином він пише тексти», — додав він.

Під час занять студенти також досліджуватимуть підприємницьку сторону становлення обох артистів, які, за словами Хіггінса, мають бути «потужними бізнесменами, щоб досягти успіху зі скромним корінням».