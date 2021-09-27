Компанія Безоса анонсувала другий суборбітальний політ з пасажирами та назвала перших членів екіпажу

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Компанія Джеффа Безоса Blue Origin запланувала другий політ суборбітального корабля New Shepard на 12 жовтня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Також Blue Origin назвала імена перших членів екіпажу. Це Кріс Бошуйзен, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Lab, яка займається підготовкою та запуском космічних супутників. Другий член екіпажу — Глен де Вріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоровʼя компанії Dassault Systèmes, що займається розробкою програмного забезпечення. Інших двох учасників польоту назвуть пізніше.

«Це здійснення моєї найбільшої дитячої мрії. Проте важливішим є те, що цей політ я розглядаю як можливість надихнути студентів на кар’єру у STEM та стимулювати наступне покоління дослідників космосу. Адже наше майбутнє життя в космосі в їхніх дуже здібних руках», — сказав Бошуйзен.