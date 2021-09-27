Freedom House: В Україні панує «часткова свобода» в інтернеті

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Alexander Sinn / Unsplash

Міжнародна правозахисна організація Freedom House оприлюднила свій звіт про інтернет-свободу в різних країнах світу.

Згідно з документом, Україна увійшла до списку держав з «частково вільним інтернетом». Серед іншого, їй закидають блокування сторінок в соцмережах, блокування політичного, соціального чи релігійного контенту, а також «маніпуляцію громадською думкою» коментаторами в інтересах влади.

Також укладачі рейтингу помітили в Україні запровадження законодавчих ініціатив, спрямованих на цензурування контенту в інтернеті та боротьбу з анонімністю в інтернеті. Крім того, йдеться про затримання блогерів, або авторів політичного контенту, фізичні напади на них і хакерські атаки на критиків влади та правозахисні організації.

В цілому за показниками свободи в інтернеті Україна набрала 62 бали (100 балів — найкращий результат). Поруч з нею розташувалися такі країни як Південна Корея, Бразилія, Мексика, Нігерія та Малайзія.

Найкраща ситуація зі свободи в інтернеті в Ісландії (96 балів), Естонії (94 бали), Канаді та Коста-Риці (по 87 балів). Найкращий показник серед країн пострадянського простору — у Грузії (78 балів), яка обійшла такі держави як Японія, Італія та США.

Найгірше з інтернет-свободою, згідно з рейтингом Freedom House, у Китаї (10 балів), Ірані (16 балів) та Кубі (21 бал).