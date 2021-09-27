Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова отримала премію Вацлава Гавела

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Белсат

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яку підконтрольний режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка суд відправив за ґрати на 11 років, стала лауреаткою премії імені Вацлава Гавела.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Від імені Колесникової, яка зараз перебуває в увʼязненні в Білорусі, премію отримувала її сестра Тетяна Хомич.

Вона заявила, що «ця нагорода є знаком солідарності всього демократичного світу з народом Білорусі».

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Демс, який вручав нагороду, наголосив: «Опонуючи режимові, який обрав силу та брутальність проти мирного та законного протесту, пані Колесникова показала, що вона готова ризикувати власною безпекою задля вищої за себе мети — вона виявила справжню хоробрість».