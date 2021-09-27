Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова получила премию Вацлава Гавела

Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую подконтрольный режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко суд приговорил к тюремному сроку на 11 лет, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела.
Об этом сообщает «Голос Америки».
От имени Колесниковой, которая сейчас находится в заключении в Беларуси, премию получала ее сестра Татьяна Хомич.
Она заявила, что «эта награда является знаком солидарности всего демократического мира с народом Беларуси».
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс, который вручал награду, отметил: «Оппонируя режиму, который избрал силу и грубость против мирного и законного протеста, госпожа Колесникова показала, что она готова рисковать собственной безопасностью ради цели, высшей чем ты сам — она проявила настоящую храбрость».
- Премию имени Вацлава Гавела, которую назвали в честь бывшего диссидента, а затем — президента Чехии, ежегодно вручает Парламентская ассамблея Совета Европы за «выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека». Ее материальное вознаграждение составляет 60 тысяч евро.
- 6 сентября Марию Колесникову осудили к 11 годам лишения свободы. Ее признали виновной в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководстве ним. Колесникова сидела в СИЗО с сентября 2020 года. 21 сентября она обжаловала приговор.