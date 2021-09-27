Президент Південної Кореї запропонував не їсти мʼясо собак

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Janne Wittoeck / Flickr

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував заборонити вживати в їжу мʼясо собак, що є традиційною практикою для країни, але стає проблемою для міжнародного співтовариства. У країні все ще функціонують собачі ферми, де деякі породи вирощують для їжі.

Про це повідомляє газета The Guardian з посиланням на заяву Офісу президента.

«Чи не час розумно подумати про заборону споживання мʼяса собак?» — запитав Мун у премʼєр-міністра країни під час щотижневої зустрічі, яка відбулась у понеділок, 27 вересня.

Мʼясо собак вже давно є частиною південнокорейської кухні, у країні щорічно зʼїдають близько 1 мільйона собак. Однак останнім часом кількість зʼїдених собак знизилась, оскільки їх частіше заводять як домашніх улюбленців, а не як худобу. Також для молодого покоління це є певною мірою табу. Крім цього, тиск з боку активістів із захисту прав тварин наростає.

Індустрія домашніх тварин у Південній Кореї знаходиться на підйомі, і росте число людей, що живуть із собаками в будинку, в тому числі і президент. У нього у резиденції є кілька собак, одну з них він врятував після свого вступу на посаду.

У Південній Кореї є закон про захист тварин, який спрямований в основному на запобігання жорстокому забою собак і кішок, але не забороняє саме споживання їх мʼяса. У 2018 році — напередодні Олімпійських ігор в Пхенчхані — влада Південної Кореї вжила «жорстких заходів» проти собачих ресторанів — заклади попросили на період Олімпіади не продавати такі страви та запропонували компенсації (із 12 на це погодились 2).