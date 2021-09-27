Таліби заборонили афганським барбершопам стригти бороди

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Twitter / Kanunu kirimi

Ісламістський рух «Талібан» заборонив в Афганістані барбершопам підстригати бороду. Вони заявили, що це суперечить нормам шаріату.

Про це пише BBC.

Наказ про заборону надійшов власникам перукарень афганської провінції Гільменд, але деякі барбершопи у Кабулі також заявили, що отримали заборону.

За словами релігійної поліції «Талібану», всі, хто порушить це правило, будуть покарані. На думку талібів, гоління або підстригання бороди порушує ісламські закони.

«Бойовики продовжують прибувати і наказувати нам припинити підстригати бороди. Один з них сказав мені, що вони можуть послати таємних інспекторів, щоб упіймати нас», — розповів один із власників барбершопу у Кабулі.

Під час перебування при владі в Афганістані у 1996—2001 роках таліби також вводили заборону на пишні зачіски та наполягали, щоб усі чоловіки відрощували бороди.