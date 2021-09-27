У Сан-Марино на референдумі проголосували за легалізацію абортів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Twitter / Michele Lapini
Жителі Сан-Марино підтримали на референдумі легалізацію абортів. За таке рішення висловилися 77% тих, хто взяв участь.
Про це пише The Associated Press.
Явка на референдумі становила 41%. Проти легалізації проголосували 22,7%. Люди підтримали пропозицію, що жінка має право зробити аборт у перші 12 тижнів вагітності. Після цього періоду аборт теж можна буде зробити у разі існування загрози для життя жінки.
Аборти у Сан-Марино заборонили ще в 1865 році. Через це багато жінок їздили для цього в італійські лікарні, де узаконили аборти з 1978 року. Для того, щоб запустити процедуру референдуму, місцеві зібрали 3 тисячі підписів. Тепер парламент країни повинен ухвалити відповідний закон.
- Верховний суд Мексики дійшов висновку, що абсолютна заборона на аборти є неконституційною. Колегія з десяти суддів у Мехіко одноголосно постановила, що право жінок на репродуктивну свободу не повинно порушуватися.
- В американському штаті Техас набув чинності закон, що забороняє аборти на терміні після шести тижнів вагітності — «після того, як у плода почало битись серце». Закон називають одним із найсуворіших у країні.