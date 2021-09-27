У Сан-Марино на референдумі проголосували за легалізацію абортів

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Twitter / Michele Lapini

Жителі Сан-Марино підтримали на референдумі легалізацію абортів. За таке рішення висловилися 77% тих, хто взяв участь.

Про це пише The Associated Press.

Явка на референдумі становила 41%. Проти легалізації проголосували 22,7%. Люди підтримали пропозицію, що жінка має право зробити аборт у перші 12 тижнів вагітності. Після цього періоду аборт теж можна буде зробити у разі існування загрози для життя жінки.

Аборти у Сан-Марино заборонили ще в 1865 році. Через це багато жінок їздили для цього в італійські лікарні, де узаконили аборти з 1978 року. Для того, щоб запустити процедуру референдуму, місцеві зібрали 3 тисячі підписів. Тепер парламент країни повинен ухвалити відповідний закон.