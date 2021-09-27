В Ісландії перерахували голоси на виборах до парламенту: жінки не отримають більшості місць
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / Ingvild Sommer
В Ісландії після повторного перерахунку голосів на парламентських виборах виявилося, що в альтингу, як і раніше, буде більше чоловіків.
Про це повідомила ісландська державна телерадіокомпанія RÚV.
За даними повторного перерахунку, до парламенту пройшли 30 жінок і 33 чоловіків. Раніше повідомлялося про 33 жінок і 30 чоловіків.
Наразі Національна виборча комісія досі не опублікувала результати на своєму сайті.
Тим часом депутати декількох партій вимагають ще раз перерахувати голоси у низці округів, оскільки після повторного перерахунку розподіл мандатів між конкретними членами партій сильно змінився.