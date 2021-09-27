За президентський форум «Україна 30» заплатили агрохолдинги Косюка та Веревського, київське казино і ДТЕК Ахметова

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Пресслужба Офісу президента України

Приватні компанії заплатили великі суми за участь у форумі «Україна 30», який ініціював президент Володимир Зеленський. Компанія-організатор заходу Goodmedia, яку очолює дружина заступника глави Офісу глави держави Кирила Тимошенка, інформацію про це не афішувала.

«Бабель» зміг отримати ряд документів, які підтверджують, що для деяких спікерів і компаній участь у форумі дійсно була платною.

Виданню вдалося знайти девʼять компаній, які стали партнерами форуму на комерційній основі. Дві з них співпрацю з «Україною 30» підтвердили, інші на запити не відповіли. Усі платежі пройшли з формулюванням «комплекс послуг з організації забезпечення участі в заході (назва форуму)».

Зокрема, за участь у форумі заплатили компанії ДТЕК ВДЕ і ДТЕК Ріната Ахметова. Згідно з угодою, Goodmedia «надала комплекс послуг з організації та забезпечення участі замовника» в форумі «Україна 30. Платіжка». ДТЕК ВДЕ там представляв гендиректор Маріс Куніцкіс, а ДТЕК — виконавчий директор Дмитро Сахарук. Суму, яку компанія Ріната Ахметова заплатила Goodmedia, в тендерних документах приховали. За інформацією «Бабеля» з достовірних джерел, мова йде про 3,5 мільйона гривень.

У ДТЕК виданню підтвердили, що за участь у форумі компанія дійсно платила, але суму уточнити відмовилися.

На жодному з публічних майданчиків форуму видання не знайшло інформацію про партнерство з ДТЕК або іншими великими приватними компаніями. Але кілька джерел на умовах анонімності розповіли «Бабелю», що взяти участь в «Україна 30» їм пропонували безпосередньо з Офісу президента та відразу попереджали, що форуму потрібне фінансування.

За даними «Бабеля», за участь у форумі також заплатили агропромисловий холдинг Юрія Косюка МХП (750 тисяч гривень), агрохолдинг Андрія Веревського «Кернел» (750 тисяч гривень), група компаній депутата Олександра Гереги та його дружини Галини Гереги «Епіцентр» (500 тисяч гривень), київське казино «Шангрі ла» (360 тисяч гривень) та інші.

«Бабель» попросив прокоментувати розцінки Goodmedia керівника компанії, яка багато років проводила великі конференції та форуми, зокрема в «Парковому». Він погодився на умовах анонімності, побоюючись тиску з боку Офісу президента. Експерт вважає, що за такі гроші бізнес міг отримати більші медійні охоплення й окремі виступи спікерів, а не участь у групових дискусіях. Але судити про доходи Goodmedia тільки на основі цих цифр не можна — потрібно знати знати всі видатки. У таких заходів, каже експерт, вони досить високі: оренда залу, робота великої команди, розробка та наповнення сайту і соцмереж, світло, звук, кейтеринг тощо. Наприклад, один день оренди третього поверху «Паркового», де відбувся форум, за словами експерта, коштує 10 тисяч доларів.

Для президентського форуму «Парковий», в якому регулярно працюють і відпочивають «слуги», міг зробити знижку. «У будь-якому разі Goodmedia, як будь-яка приватна компанія, навряд чи працювала собі у збиток, і таке замовлення — велика удача для приватного підрядника», — вважає експерт.