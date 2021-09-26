У Білорусі заявили, що польські прикордонники намагалися «витіснити мігрантів» через дірку у паркані
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Straż Graniczna / Facebook
Білоруські прикордонники заявили, що нібито завадили спробі прикордонників Польщі у ніч проти 26 вересня перекинути на територію Білорусі групу мігрантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Прикордонного комітету Беларусі.
«У ніч з 25 на 26 вересня польські прикордонники спробували витіснити чергову групу мігрантів на територію Білорусі. Близько опівночі польські силовики доправили групу біженців на ділянку польсько-білоруського кордону в зоні відповідальності прикордонної застави «Русаки» Гродненської прикордонної групи, а потім із застосуванням фізичної сили і службових тварин спробували змусити іноземців перейти через кордон крізь прохід, заздалегідь пророблений в інженерному загороді», — розповіли білоруські прикордонники.
За їхніми даними, силовики Польщі «ретельно оглядали» особисті речі мігрантів.
«Гнана агресивним службовим собакою група біженців, які просили притулку, була розгублена і налякана. У спину іноземцям кричали You must go! і вказували в бік Білорусі», — запевнили у білоруському відомстві.
Також прикордонники Білорусі заявили, що «запобігли спробі порушення кордону», оскільки «вчасно прибули до місця події».
«Оцінивши обстановку, польські силовики зрозуміли, що ситуація безвихідна, і ще через 20 хвилин марних спроб витіснити групу просто на очах у білоруських прикордонників, повантажили людей у службовий транспорт і поїхали», — наголосили у Прикордонному комітеті Беларусі.
Тим часом Прикордонна служба Польщі повідомила, що у суботу, 25 вересня, на кордоні зафіксували 259 спроб незаконного переходу.
«Було заарештовано 18 нелегальних мігрантів: 17 громадян Іраку та громадянин Конго. Іншим спробам вдалося запобігти. Окрім того, за пособництво були затримані 6 іноземців: 3 громадян Іраку, громадянин Індії, громадянин Сирії та громадянин Росії», — йдеться у повідомленні відомства.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також зводити стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Польща на початку серпня посилила охорону кордону з Білоруссю. 2 вересня президент Анджей Дуда підписав указ про введення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через ситуацію з нелегальною міграцією. До таких заходів Польща вдалася вперше за 30 років.