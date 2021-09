У Білорусі заявили, що польські прикордонники намагалися «витіснити мігрантів» через дірку у паркані

Новини

Straż Graniczna / Facebook

Білоруські прикордонники заявили, що нібито завадили спробі прикордонників Польщі у ніч проти 26 вересня перекинути на територію Білорусі групу мігрантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Прикордонного комітету Беларусі.

«У ніч з 25 на 26 вересня польські прикордонники спробували витіснити чергову групу мігрантів на територію Білорусі. Близько опівночі польські силовики доправили групу біженців на ділянку польсько-білоруського кордону в зоні відповідальності прикордонної застави «Русаки» Гродненської прикордонної групи, а потім із застосуванням фізичної сили і службових тварин спробували змусити іноземців перейти через кордон крізь прохід, заздалегідь пророблений в інженерному загороді», — розповіли білоруські прикордонники.

За їхніми даними, силовики Польщі «ретельно оглядали» особисті речі мігрантів.

«Гнана агресивним службовим собакою група біженців, які просили притулку, була розгублена і налякана. У спину іноземцям кричали You must go! і вказували в бік Білорусі», — запевнили у білоруському відомстві.

Також прикордонники Білорусі заявили, що «запобігли спробі порушення кордону», оскільки «вчасно прибули до місця події».

«Оцінивши обстановку, польські силовики зрозуміли, що ситуація безвихідна, і ще через 20 хвилин марних спроб витіснити групу просто на очах у білоруських прикордонників, повантажили людей у службовий транспорт і поїхали», — наголосили у Прикордонному комітеті Беларусі.

Тим часом Прикордонна служба Польщі повідомила, що у суботу, 25 вересня, на кордоні зафіксували 259 спроб незаконного переходу.

«Було заарештовано 18 нелегальних мігрантів: 17 громадян Іраку та громадянин Конго. Іншим спробам вдалося запобігти. Окрім того, за пособництво були затримані 6 іноземців: 3 громадян Іраку, громадянин Індії, громадянин Сирії та громадянин Росії», — йдеться у повідомленні відомства.