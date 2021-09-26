Помер засновник гурту Status Quo Алан Ланкастер
- Автор:
- Олег Панфілович
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В Австралії у віці 72 років помер засновник британського рок-гурту Status Quo Алан Ланкастер.
Про це у Twitter повідомила звукозаписувальна компанія Barrel and Squidger Records, з якою співпрацював Ланкастер.
Журналіст і друг музиканта Крейг Беннетт повідомив, що виконавець помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні рідних. Він страждав на розсіяний склероз. За словами Беннетта, Ланкастер наполегливо боровся з хворобою і до останнього виступав на сцені, хоча йому було важко пересуватися самостійно.
Status Quo була заснована в 1962 році. Загальний тираж проданих платівок гурту перевищує 110 мільйонів копій. Найвідоміший хіт групи Status Quo — пісня “In The Army Now”.
Група активно виступає досі, але Ланкастер покинув її після переїзду до Австралії у 1985 році.
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