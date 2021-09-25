Фіндиректор Huawei повернулась до Китаю. Вона була під домашнім арештом в Канаді майже 3 роки

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Huawei

До Китаю повернулась фінансова директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яку у 2018 році затримали у Канаді на прохання США. Про це повідомляє BBC.

Вона прилетіла у місто Шеньчжень увечері суботи, 25 вересня. Мен Ваньчжоу зустрів натовп із вигуками «Ласкаво просимо додому!».

У пʼятницю, 24 вересня, Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія наказав звільнити Мен з-під домашнього арешту, на якому вона була майже три роки (з грудня 2018 року). Суд ухвалив це рішення після того, як Ваньчжоу досягла угоди з прокуратурою США за звинуваченнями у шахрайстві, а американська прокуратура відкликала запит на її екстрадицію з Канади. Угода також передбачає відтермінування судового процесу до 1 грудня 2022 року. У заяві Міністерства юстиції США від 24 вересня говориться, що воно продовжує підготовку до судового процесу проти компанії Huawei, яка все ще перебуває в чорному списку для торгівлі.

Американська прокуратура звинуватила Мен в шахрайстві, стверджуючи, що вона обманом змусила банки обробляти транзакції для Huawei, що порушило санкції США проти Ірану.

Ваньчжоу затримали у грудні 2018 року в аеропорту канадського міста Ванкувер за запитом США. Вона — старша дочка Рена Женфея, який заснував Huawei в 1987 році. Він також служив в китайській армії протягом девʼяти років (до 1983 року) і є членом Комуністичної партії Китаю. Сама компанія Huawei наразі є найбільшим виробником телекомунікаційного обладнання в світі. Однак її звинувачували у тому, що китайська влада може використовувати її обладнання для шпигунства — звинувачення вона заперечує. У 2019 США наклали санкції на Huawei і помістили її в чорний список експорту. Велика Британія, Швеція, Австралія та Японія також заборонили Huawei, а Франція та Індія вжили заходів, які не передбачають прямої заборони.