Финдиректор Huawei вернулась в Китай. Она была под домашним арестом в Канаде почти 3 года

В Китай вернулась финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в 2018 году задержали в Канаде по просьбе США. Об этом сообщает BBC.

Она прилетела в город Шэньчжэнь вечером субботы, 25 сентября. Мэн Ваньчжоу встретила толпа с криками «Добро пожаловать домой!».

В пятницу, 24 сентября, Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия приказал освободить Мэн из-под домашнего ареста, на котором она была почти три года (с декабря 2018 года). Суд принял это решение после того, как Ваньчжоу достигла соглашения с прокуратурой США по обвинению в мошенничестве, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады. Соглашение также предусматривает отсрочку судебного процесса до 1 декабря 2022 года. В заявлении Министерства юстиции США от 24 сентября говорится, что оно продолжает подготовку к судебному процессу против компании Huawei, которая все еще находится в черном списке для торговли.

Американская прокуратура обвинила Мэн в мошенничестве, утверждая, что она обманом заставила банки обрабатывать транзакции для Huawei, что нарушило санкции США против Ирана.