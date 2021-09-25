В Англії вздовж річок висадять 3 мільйони дерев — для бобрів та екології

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В Англії уздовж річок висадять понад три мільйони дерев у рамках створення «бобрових буферів», які дозволять існувати гризунам та іншим тваринам.

Про ініціативу щодо дерев йдеться у повідомленні британського уряду від суботи, 25 вересня, а про бобрів пише The Times.

Новий лісовий масив також допоможе поліпшити якість води, адже заблокує стік забруднювальних речовин з ферм і знизить ризик повеней за рахунок уповільнення потоку води. Крім цього, дерева створять затінок і допоможуть знизити температуру води.

Уряд планує виділити майже $55 мільйонів протягом чотирьох років на допомогу землевласникам в посадці і догляду за деревами. Їх мають висадити на 3 150 гектарах берегів річок до березня 2025 року.

Англійський політик та захисник природи в правлінні Міністерства навколишнього середовища Бен Голдсміт допоміг розробити цю схему. Він сказав, що переважна більшість передбачуваних конфліктів з бобрами — це просто скарги людей на те, що бобри створюють «безлад»: один бобер за своє життя може перепиляти 100 дерев і вибудувати близько 50 гребель. Ці греблі захищають берег від ерозії та стабілізують течію. Також у бобровому ставку осідають різні тверді елементи, що містяться в проточній воді, і зʼявляються різні водні та навколоводні тварини і рослини. Також збільшується кількість риб — бобри валять дерева в воду, створюючи укриття для молодого лосося і форелі від хижаків.

Минулого місяця уряд оголосив, що бобрам нададуть правовий захист, як місцевому виду.