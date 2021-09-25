Роковини авіакатастрофи під Чугуєвом: Венедіктова звинуватила екскомандувача ВПС у затягуванні передачі справи до суду
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Марієнко Андрій / УНІАН
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що захист колишнього командувача Військово-повітряних сил Сергія Дроздова затягує передачу справи про авіакатастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом до суду.
Про це вона написала у Facebook на роковини катастрофи.
Вона нагадала, що фігурантам справи відкрили доступ до зібраних матеріалів ще 5 травня. Наразі з ними завершили ознайомлення майже всі потерпілі, підозрювані та їхні захисники.
«Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як пів місяця», — підкреслила Венедіктова.
Співчуття на роковини катастрофи висловив і президент Володимир Зеленський.
«Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди памʼятатиме своїх героїв», — написав він.
- 25 вересня 2020 року в районі міста Чугуєва Харківської області розбився військовий літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, загинули 7 членів екіпажу і 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба. Один курсант-третьокурсник Вʼячеслав Золочівський вижив. Родичам загиблих курсантів виплатили по 1,5 мільйона гривень компенсації.
- У справі є шість підозрюваних: екскомандувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов (під особистим зобовʼязанням); колишній командир військової частини А4104 Вʼячеслав Глазунов (під арештом у СІЗО) і два його заступники (в обох — нічний домашній арешт); колишній керівник польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександр Жук (під арештом у СІЗО); на той час виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександр Турінський (нічний домашній арешт). Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки та проведення польотів, а також у недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).