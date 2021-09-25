Роковини авіакатастрофи під Чугуєвом: Венедіктова звинуватила екскомандувача ВПС у затягуванні передачі справи до суду

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Марієнко Андрій / УНІАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що захист колишнього командувача Військово-повітряних сил Сергія Дроздова затягує передачу справи про авіакатастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом до суду.

Про це вона написала у Facebook на роковини катастрофи.

Вона нагадала, що фігурантам справи відкрили доступ до зібраних матеріалів ще 5 травня. Наразі з ними завершили ознайомлення майже всі потерпілі, підозрювані та їхні захисники.

«Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як пів місяця», — підкреслила Венедіктова.

Співчуття на роковини катастрофи висловив і президент Володимир Зеленський.

«Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди памʼятатиме своїх героїв», — написав він.