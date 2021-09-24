Суд в Італії відпустив з-під арешту колишнього главу Каталонії Пучдемона

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Wikipedia / Chatham House

Італійський суд вирішив відпустити з-під варти колишнього голову уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, якого затримали на острові Сардинія за запитом Іспанії.

Про це у Twitter увечері 24 вересня повідомила спікер парламенту Каталонії Лаура Боррас.

Пучдемона звільнили без усіляких запобіжних заходів, однак він має повернутись на засідання 4 жовтня (ймовірно, там буде розглядатись питання про його екстрадицію).

Сам Пучдемон опублікував у Twitter світлину із підписом «Скоро побачимося. Дякую вам всім!».

Пучдемон прибув на Сардинію, щоб взяти участь у фольклорному святі каталонської культури. Він очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті.