Суд в Італії відпустив з-під арешту колишнього главу Каталонії Пучдемона
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikipedia / Chatham House
Італійський суд вирішив відпустити з-під варти колишнього голову уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, якого затримали на острові Сардинія за запитом Іспанії.
Про це у Twitter увечері 24 вересня повідомила спікер парламенту Каталонії Лаура Боррас.
Пучдемона звільнили без усіляких запобіжних заходів, однак він має повернутись на засідання 4 жовтня (ймовірно, там буде розглядатись питання про його екстрадицію).
Сам Пучдемон опублікував у Twitter світлину із підписом «Скоро побачимося. Дякую вам всім!».
Пучдемон прибув на Сардинію, щоб взяти участь у фольклорному святі каталонської культури. Він очолював уряд Каталонії в момент проведення там незаконного референдуму про незалежність 2017 року. Незабаром після цього він втік до Бельгії. Судова влада Іспанії домагається його видачі за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і розтраті.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона осіб), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результати не визнав і назвав референдум незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни і переховуються в різних країнах ЄС.