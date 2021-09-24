В Індії на суді вбили одного з найвідоміших гангстерів столиці. Кілери представились його адвокатами

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Indian Express

В Індії, у місті Делі під час судового засідання застрелили 30-річного гангстера Джітендера Маана на прізвисько «Гогі». Це зробили два нападники з конкуруючої банди, які охоронцям суду представились його адвокатами.

Про це повідомляє Indian Express.

«Гогі» отримав пʼять або шість кульових поранень, його шпиталізували, однак згодом повідомили, що він помер. У нього вистрелили через кілька хвилин після прибуття до суду.

Команда контррозвідки, яка супроводжувала «Гогі», відкрила вогонь у відповідь. Обидва нападники загинули на місці. Старший офіцер поліції сказав, що в залі суду панував «абсолютний хаос».

За даними поліції, «Гогі» та його суперник на прізвисько «Тіллі» роками займалися здирством, убивствами, викраденнями автомобілів, захоплювали землі та незаконно зберігали зброю. Конкурувати вони почали ще у студентські роки, коли обидва були студентами Делійського університету і сперечалися через політику. Постійна боротьба між двома бандами часто призводила до кровопролиття. За останні шість років вбили з десяток членів двох банд, а багато хто пережив замахи на себе.

«Гогі» був у списку найрозшукуваніших злочинців Делі. Його арештували в березні 2020 року у справі про вбивство та вимагання.